Genoa, Maran: "Situazione particolare. C'è stato un confronto a caldo col presidente"

Intercettato dai microfoni Sky, l'allenatore del Genoa, Rolando Maran, si è così espresso al termine del match col Parma: "Il confronto col direttore e col presidente c'è stato, è una situazione così particolare che va analizzata. Ho avuto il piacere di farlo a caldo, anche perché ci aspetta una settimana importante. Dobbiamo arrivare carichi alla gara. La squadra ha dimostrato di essere con me? I ragazzi sono usciti dal campo stremati anche oggi. Sotto questo punto di vista non posso dir nulla, stiamo cercando di spingere tutti. Probabilmente siamo in questa situazione per i motivi che abbiamo già detto. Ma siamo in questa situazione, ne prendiamo atto: dobbiamo fare qualcosa di diverso".