Genoa, Maran: "Spiace tantissimo per i ragazzi. La strada è quella giusta"

Rolando Maran, ai microfoni di Sky, commenta la sconfitta del suo Genoa contro la Juventus, col risultato di 3-1: “Ha prevalso un po’ la stanchezza. La Juve è fatta di campioni, ti fanno correre molto. Mi dispiace veramente tanto per i ragazzi, hanno cercato di dare tutto e forse potevo aiutarli anche io. Mi spiace, hanno sempre cercato di essere compatti e fare una gara di sacrificio”.

Dopo il gol dell’1-0 avete reagito e trovato il pari. Perché non siete riusciti a manovrare così più spesso?

“È un momento particolare per noi, tante volte manca lucidità. Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche ripartenza in maniera facile, con Marko (Pjaca, ndr) in altre situazioni le avremmo trasformate in occasioni più pericolose. Sono convinto che questa sia la strada, poi la fiducia ti viene quando trovi risultato e sei gratificato dal tuo lavoro. Oggi, a costo di ripetermi, sono dispiaciuto per loro. Sapevamo che non è un momento da cui ci tireremo fuori in un secondo, ma sappiamo che questo è lo spirito di una squadra che alla fine arriverà a gioire”.

Firenze è stata la prima parte di questa squadra. Da ora ci saranno partite che dovete vincere.

“Sapevamo che oggi e mercoledì avremmo incontrato due squadre che non hanno ancora perse, la Juve come il Milan. Oggi siamo andati vicini al risultato positivo: dobbiamo avere fiducia, imparare dagli errori fatti, senza accantonare quanto fatto. Poi magari ci sarà più tranquillità e ci saranno anche squadre che ti concedono qualcosa in più, oggi affrontavamo la Juve. Però sono convinto che questi ragazzi hanno trovato il modo per potersi tirare fuori da questa situazione. Sapendo che non sarà una cosa dall’oggi al domani, ma alla lunga avremo ragione”.

Qual è la coppia d’attacco che al momento le dà più affidabilità?

“Me la danno tutti. Se li ruoto è perché ho fiducia in tutti, grande fiducia: non c’è una coppia che preferisco. Tutti stanno lavorando bene ed è giusto che io in questo momento cerchi di alimentare la condizione di tutti”.