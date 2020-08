Genoa, Maran verso la panchina rossoblu: intanto primi test anti-Covid per la squadra

Alla fine la scelta dovrebbe ricadere su Ronaldo Maran. Sarà il tecnico trentino la guida del Genoa per la prossima stagione, che succederà a Davide Nicola autore della salvezza tanto rocambolesca quando meritata dell’ultimo campionato. La società, dopo aver inseguito a lungo Vincenzo Italiano - confermatissimo a La Spezia - ha optato per l’ex allenatore del Cagliari, esonerato lo scorso marzo a causa dei risultati non considerati in linea con gli obiettivi societari. Un piccolo neo che però non va ad inficiare sul curriculum di un tecnico che ha fatto bene nelle sue passate esperienze: dal record di punti ottenuti in A col Catania, alla promozione sfiorata a Varese fino alle salvezze ottenute col Chievo e Cagliari.

Test per la squadra - Intanto la squadra ha iniziato i primi test anti-Covid. Al ritorno dalle ferie, il gruppo è stato diviso in diverse tranche che si sono alternate all’Istituto Synlab Il Baluardo del Porto Antico per i tamponi e i sierologici che, fortunatamente, non hanno riscontrato positività. Oggi sarà il giorno di Daniele Faggiano. Il nuovo direttore sportivo incontrerà la stampa al centro sportivo “Gianluca Signorini” di Pegli per esternare le prime impressioni dal suo arrivo nel capoluogo ligure.