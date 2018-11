Genoa, Marchetti ai saluti: sondaggio con Viviano. Karnezis l'alternativa

© foto di Federico Gaetano

Il Genoa pensa già al mercato e Il Secolo XIX di questa mattina parla dei possibili scenari legati alla posta. Federico Marchetti potrebbe aver già terminato la sua avventura in rossoblù e Radu è sotto esame: il rumeno ha due mesi per convincere da titolare, se ci riuscirà sarà caccia alla sua riserva ma in caso contrario il Grifone cercherà un estremo difensore di peso. Sondaggio effettuato con Emiliano Viviano ma l'ex Samp per ora ha declinato l'offerta. L'altra pista porta invece a Orestis Karnezis del Napoli.