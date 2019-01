© foto di Federico Gaetano

Il Foggia continua a lavorare per portare alla corte di Padalino un nuovo portiere titolare. Bloccato Nicola Leali del Perugia, dove potrebbe finire Bizzarri, il club pugliese sta lavorando però anche per un altro profilo di maggiore esperienza. Si tratta di Federico Marchetti, calciatore in uscita dal Genoa con cui i colloqui sono continui in queste ore. Lo riporta Foggiacalciomania.it.