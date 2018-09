Genoa, Marchetti: "Orgoglioso di giocare nel club più antico d'Italia"

Ancora attesa per la Serie B e la Serie C: secondo quanto raccolto da TMW è stata infatti rinviata a martedì prossimo la promulgazione della sentenza del Collegio di Garanzia del CONI relativa all'eventuale ripristino del campionato di Serie B a 22, e di conseguenza anche di quella...

La nuova Italia - Lazzari in decollo: dalla SPAL di corsa in azzurro

Genoa, Preziosi: "Il Napoli aveva offerto più della Juventus per Perin"

Torino, Petrachi: "Niente proclami. Squadre B? Non sono convinto"

La nuova Italia - Rugani, più spazio nella Juve per affermarsi in azzurro

Inter, Ranocchia: "Felice di tornare in Champions. Ce la giochiamo"

La nuova Italia - Gagliardini, una sfida che non riguarda solo l'Inter

Ag. Lobotka: "Modulo, prezzo e Hamsik: ecco perché non è al Napoli"

La nuova Italia - Cristante, confermarsi per non perdere il treno

Accordo Sky-Rai: mercoledì partita Champions in chiaro. Il programma

Icardi dall'Argentina: "Ho la personalità per incassare tutte le critiche"

Parma, Gazzola: "Contento di essere rientrato. Già motivati per l'Inter"

CONI, attesa per le sentenze: potrebbero slittare alle 21

La nuova Italia - Bonaventura, jolly per virtù ma come debolezza

La nuova Italia - Berardi, l'anno del dentro o fuori. Per scordare Ventura

Costacurta: "Massacrato il calcio italiano ma gli svedesi non erano così scarsi"

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

