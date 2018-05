Genoa, Marchetti per il dopo Perin: accordo biennale più opzione

© foto di Federico Gaetano

Sarà con tutta probabilità Federico Marchetti il sostituto di Mattia Perin in casa Genoa per la prossima stagione. Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, il club di Preziosi ha raggiunto un accordo con l'estremo difensore in scadenza con la Lazio sulla base di un contratto biennale con opzione per la terza stagione.