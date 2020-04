Genoa, Marroccu: "Alla ripresa sarà un campionato per nulla scontato, ci faremo trovare pronti"

Il direttore sportivo del Genoa Francesco Marroccu ha parlato ai taccuini de Il Secolo XIX della sosta forzata del nostro campionato: "Poteva essere una sosta tipo quella invernale, sarà invece una sosta molto simile a quella estiva. Il tempo di recupero sarà uguale per tutti. E poi partirà un campionato da 12 partite, per alcune sarà di 13. Un campionato in cui nulla sarà scontato. Noi ci faremo trovare pronti, ci salveremo ma occhio a esultare prima del 90°: siamo a metà missione, non molliamo adesso".