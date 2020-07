Genoa, Marroccu: "Distanziare il Lecce sarebbe un grande passo, ma non decisivo"

vedi letture

Francesco Maroccu, direttore sportivo del Genoa, ai microfoni di Sky Sport ha parlato così a pochi minuti dalla sfida contro il Lecce: “Salvezza in cassaforte in caso di vittoria? Posso dire assolutamente no, questo campionato si giocherà fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata. Distanziare gli avversari sarebbe un grande passo, ma non decisivo”.