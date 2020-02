Nella sua conferenza stampa di oggi, il giorno dopo la fine del marcato, il direttore sportivo del Genoa, Francesco Marroccu, ha parlato anche dell'operazione Iturbe, non andata a buon fine: "La cosa che capita nel mercato è che si portano avanti tante trattative per riuscire poi a centrare quelle che sono le più funzionali. Nel caso di Iturbe, eravamo su tanti obiettivi. Quello di Iturbe non si è concretizzato ma mi piacerebbe parlare di quelle che sono andate a buon fine. E quella di Iago Falque secondo me è un bel cerchio che si chiude".

