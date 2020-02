vedi letture

Genoa, Marroccu: "Lotta durissima per la salvezza. Soumaoro? Presidente tempestivo"

Il ds del Genoa, Francesco Marroccu, ha parlato ai microfoni di Telenord del mercato invernale e della corsa salvezza dei rossoblù. Queste le sue dichiarazioni:



Lotta a tre per la salvezza?

"Dobbiamo pensare solo a noi stessi. Nonostante il cammino importante la squadra è ancora terzultima. Abbiamo una rosa che può giocare con chiunque, ma devo dire che la lotta è durissima".

Dove avete trovato Soumaoro?

"Nel mercato capitano alcune variabili, tra cui il fatto che non stava giocando. Il presidente è stato molto sensibile a tutte le esigenze della squadra. In questa operazione ha colto subito la possibilità per poterlo prendere".

Riscatti di Sanabria e Soumaoro?

"Sono scaramantico, ci penseremo in seguito È ingeneroso parlare solo del mercato: ci sono i giocatori della rosa rigenerati da Nicola".

Più spazio per Favilli?

"Rientra nel discorso di competitività all’interno della rosa. In questo momento il tecnico sceglie in base a ciò che vede durante gli allenamenti".