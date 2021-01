Genoa, Marroccu: "Schone ufficialmente sul mercato. Ha chiesto di essere ceduto"

Nella sua conferenza stampa di inizio mercato, il direttore sportivo del Genoa, Francesco Marroccu, ha parlato anche della situazione legata al futuro di Lasse Schone: "L'anno scorso ha contribuito alla salvezza del Genoa. Quando sono rientrato ho proposto al giocatore di tornare in corsa per una maglia rossoblù ma le idee del calciatore non erano le stesse e mi ha manifestato l'intenzione di andare via. Possiamo dire che Lasse è ufficialmente sul mercato".