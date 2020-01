Francesco Marroccu, nuovo direttore sportivo del Genoa, a margine della presentazione del tecnico Davide Nicola ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky': "La scelta di Nicola è maturata la sera dopo la sconfitta con l'Inter e ci siamo incontrati il giorno dopo. Poi abbiamo fatto tante valutazioni, ma la scelta è sempre stata lui. Le scelte di mercato saranno dettate da leadership e carisma, questa è una maglia pesante e con storia. Siamo anche in una situazione difficile e questo è sicuramente un aspetto che non sottovalutiamo per definire le scelte in questo gennaio".

Arriverà un altro attaccante?

"Ora vivremo le prossime tre gare per chiudere il cerchio con tutti i giocatori che sono in rosa. Pensiamo al campo".

Poi arriverà un attaccante?

"Abbiamo un presidente molto vicino, se ci sarà bisogno non lesinerà nuovi sforzi".

Saponara è in uscita?

"E' un giocatore importante, che ha ricevuto tre richieste. Ha diverse opzione anche El Yamiq e lavoriamo sulle uscite anche per Jandrei. Per gli altri aspettiamo le valutazioni del mister".