Genoa, martedì il contatto con la Juventus: sul tavolo il futuro di Perin

Tuttosport spiega che martedì, in occasione dell'assemblea di Lega a Milano, Juventus e Genoa dovrebbero parlare di Mattia Perin. Per adesso solo contatti sotto traccia, non ci sono stati incontri ufficiali ma da parte del Grifone ci sarebbe l'intenzione di cederlo anche perché il contratto è in scadenza nel giugno del 2019.