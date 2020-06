Genoa, Masiello: "A Brescia un punto che ci ha dato un po' di tranquillità"

Andrea Masiello, difensore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal kick-off della sfida contro la Juventus: "A Brescia per come si era messa la partita non eravamo nelle migliori condizioni mentali, ma alla fine siamo riusciti a strappare un buon pareggio per le condizioni in cui ci trovavamo che muove la classifica e ci dà un briciolo di tranquillità, anche se mancano ancora tantissime partite. Non sarà facile da qui alla fine".