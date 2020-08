Genoa, Masina e Rincon i primi due obiettivi per il neo ds Faggiano

Doppio obiettivo di mercato per il Genoa. Secondo quanto riportato da Sky Sport il nel direttore sportivo rossoblù Daniele Faggiano ha individuato in Adam Masina e Tomas Rincon i possibili rinforzi per difesa e centrocampo. L'ex Bologna, oggi al Watford, andrebbe infatti a riempire la casella di terzino destro, mentre il mediano del Torino garantirebbe muscoli ed esperienza in vista della prossima stagione.