Genoa, Mazzitelli: "Torno all'università. Sassuolo? E' cambiato tanto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luca Mazzitelli sfida il suo passato. Il centrocampista del Genoa in questo turno di campionato dovrà vedersela con il Sassuolo, club proprietario del suo cartellino, ma non pensa soltanto al campo. Lo spiega lo stesso regista in un'intervista al Secolo XIX: "Il mio sogno è sempre stato quello di giocare in Serie A ma adesso voglio ricominciare ad andare all'università. Mi sto guardando intorno, mi piace il corso di economia e management legati allo sport".

Cosa deve attendersi il Genoa? "Un Sassuolo molto diverso da quello di qualche anno fa. C'era un progetto italiano, c'era il calcio di Di Francesco. Poi è cambiato l'anno scorso c'è stata una difficile transizione ma adesso mi sembra che la squadra con De Zerbi giochi un buon calcio. Sono arrivati tanti stranieri, è un altro tipo di Sassuolo".