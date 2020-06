Genoa, meno di una settimana al ritorno in campo: martedì sera a Marassi c'è il Parma

Il tempo scorre, il nuovo debutto si avvicina. Mancano ormai sei giorni al ritorno in campo del Genoa che al "Ferraris" martedì sera sfiderà il Parma di Roberto D'Aversa. Una sfida importante ai fini della salvezza che farà da preludio poi ad un’altra gara fondamentale per la classifica in quel di Brescia il 27 giugno alle 17.15. Un mese e mezzo in apnea per la squadra di Davide Nicola che avrà il compito di proseguire la rotta tracciata prima del lockdown. E’ indubbio come la mano del tecnico piemontese si sia vista soprattutto dal punto di vista del temperamento e della grinta con cui la squadra scende in campo, con Criscito e compagni capaci di imporre il proprio gioco e portare a casa match insidiosi come Bologna oppure pareggiare al cospetto di Atalanta e Fiorentina.

Luglio mese cruciale - Non ci sarà il pubblico a spingere il Grifone verso il porto sicuro. O meglio, non ci sarà nelle prime partite poi vedremo quali disposizioni prenderà la Federazione con il presidente Gravina intento nella sua crociata di riaprire gli stadi almeno ad una parte degli abbonati. Luglio sarà il mese cruciale non solo per l’alto concentramento di match ma proprio per l’importanza di questi ultimi. Il Genoa infatti sfiderà nell’ordine cinque dirette concorrenti per il mantenimento della categoria: Udinese, Spal, Torino, Lecce e Sampdoria. Se nell’ultimo caso poi aggiungiamo che si tratta di un derby il cerchio è completo.

Rosa ampia - Ci sarà davvero bisogno di tutti. Mister Davide Nicola può contare sull'intera rosa a sua disposizione eccezion fatta per Ivan Radovanovic, ancora in patria alle prese con l’iter riabilitativo. Abbondanza deve essere la parola d’ordine di questo finale di campionato specie quando ci sono partite ravvicinate, insidiose e giocate con temperature alte. I cinque cambi vanno incontro ai tecnici e in particolare modo quello rossoblu che in difesa può contare su Biraschi, Romero, Soumaoro, Zapata, Masiello e Goldaniga mentre sulle fasce ci sono Ghiglione e Ankersen da una parte e Barreca, Pajac e Criscito dall’altra. A centrocampo Sturaro, Behrami, Schone, Cassata, Erikson, Jagiello e Lerager mentre in attacco la scelta è ampia con Pandev, Pinamonti, Sanabria, Destro, Iago Falque e Favilli. Il Genoa è pronto a tornare in campo.