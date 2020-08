Genoa, mercoledì il giorno di Perin: il portiere atteso in città per visite e firma

Mattia Perin torna al Genoa. Secondo quanto riferito da Sky, mercoledì è il giorno atteso per l'arrivo del portiere in città: già in prestito dalla Juventus nell'ultima parte della stagione da poco conclusa, l'estremo difensore vestirà la maglia rossoblù anche nel campionato 2020/21, sotto gli ordini di Maran, presentato oggi come nuovo allenatore del Grifone.