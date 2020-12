Genoa-Milan 1-0 al 47': la legge dell'ex colpisce ancora. Mattia Destro porta avanti il Grifone

Genoa in vantaggio al 47' con l'ex Mattia Destro. Traversone dalla destra di Goldaniga che trova a centroarea Shomurodov. L'uzbeko riceve spalle alla porta ed è bravissimo a superare tre avverari girandosi e concludendo in porta. Donnarumma si oppone alla grande ma non può nulla sul tap-in di Destro, al secondo gol in campionato.