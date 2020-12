Genoa-Milan 2-2, le pagelle: la notte magica di Destro, Kalulu rimedia agli errori col gol

GENOA

Perin 6 - Ipnotizza Rebic nella prima frazione di gara salvando la sua porta da un gol praticamente certo. Nulla può sul bolide dalla lunga distanza da parte di Calabria e sul gol di Kalulu.

Goldaniga 6 - Ormai è a suo agio nella posizione di esterno basso destro. Dalla sua parte Leao è un cliente scomodo ma comunque riesce a limitarlo duellando con tenacia. Nel finale si divora il gol del 3-2.

Bani 6.5 - Chiude bene sull’avversario sia di testa sia quando deve uscire palla al piede. Prestazione positiva per il centrale rossoblu che non permette mai a Rebic di battere a rete.

Masiello 6 - Interviene con eleganza in anticipo sulle punte rossonere scegliendo sempre bene il tempo dell’intervento. Qualche intervento ruvido ma non rischia mai nulla, si fa però anticipare da Kalulu in occasione del 2-2.

Pellegrini 5 - Castillejo lo impegna spesso e non sempre riesce ad arginare il suo diretto avversario. Ammonito nella prima frazione di gara, Maran lo sostituisce nell’intervallo (Dal 46’ Czyborra 6 - Dalla sua parte Saelemaekers non si rende mai pericoloso).

Ghiglione 6 - Si vede poco sulla fascia destra nel primo tempo, ma nella ripresa migliora sfoderando l’assist per il 2-1 realizzato da Mattia Destro.

Sturaro 6 - Dopo un primo temo dove perde qualche pallone di troppo, migliora nella seconda frazione di gara mettendoci grinta e determinazione (Dal 75’ Behrami sv).

Lerager 6.5 - Si muove molto bene nella linea di centrocampo. Molto attivo nell’andare a recuperare i palloni ai giocatori di Stefano Pioli aiutando anche la sua retroguardia quando necessario.

Pjaca 5.5 - Prova a muoversi sulla fascia sinistra nel 4-4-2 di Maran. La grinta non manca ma non riesce a lasciare l’impronta nel match (Dal 68’ Melegoni 6 - Entra e svolge il suo compito senza sbavature).

Destro 7.5 - E’ il mattatore di questa serata. Maran gli concede la possibilità di giocare dal primo minuto, opportunità che mancava dalla sfida di Napoli. Fa a sportellate, lotta, sfiora il gol con un velenoso diagonale e poi trova una grande doppietta (Dal 75’ Scamacca sv).

Shomurodov 6.5 - Lottatore in attacco. Va incontro ai compagni, si fa dare il pallone e lo difende con grinta ripartendo sfruttando la sua rapidità. Propizia il gol di Destro impegnando con una conclusione Donnarumma, perde il duello aereo con Romagnoli in occasione del 2-2 di Kalulu (Dall’84’ Radovanovic sv).

Allenatore Rolando Maran 6.5 - Conferma il 4-4-2 schierando Pjaca esterno ma soprattutto Destro al centro dell’attacco. Scelta che paga con la doppietta della punta ma soprattutto imbrigliando a lunghi tratti il Milan con reparti compatti e corti.

- - -

MILAN

Donnarumma 6.5 - Compie una grande parata su Shomurodov ma non può nulla sul tap-in di Destro. Incolpevole anche sul raddoppio. Strepitoso su Scamacca.

Calabria 6.5 - Senza Théo Hernandez è lui il terzino che spinge di più e capita persino di vederlo a sinistra. Splendido il diagonale che vale il momentaneo 1-1.

Kalulu 6.5 - Un buon primo tempo, dove mostra personalità e disinvoltura negli interventi. Affonda nel secondo tempo, in particolar modo in occasione del raddoppio di Destro che gli prende il tempo. Si riscatta trasformandosi salvatore della patria trovando la zampata del 2-2. Tutto sommato, un buon esordio da titolare in A.

Romagnoli 6 - Dopo un primo tempo tranquillo, Shomurodov e Destro lo mettono in difficoltà. Non riesce ad arginare l'uzbeko nell'azione dell'1-0. Si fa perdonare con la sponda per Kalulu che vale il pari.

Dalot 5.5 - Se alla prima in Europa League a sinsitra fece faville, segnando anche un gol, stavolta fa rimpiangere Théo Hernandez. Non garantisce la spinta del francese e i gol genoani partono da traversoni nella sua zona.

Tonali 5.5 - Ordinato ma non basta. Non riesce a dare i cambi di gioco di Bennacer. (Dal 77' Brahim Diaz sv).

Kessie 5.5 - Le tante partite cominciano a pesare. Non riesce a far valere troppo la sua fisicità e anche in fase offensiva è latitante.

Castillejo 6 - Fra i più positivi dei suoi finché è in campo. Tiene in apprensione costante Pellegrini e passano molti palloni dalle sue parti. Anche se manca lo spunto decisivo. (Dal 55' Saelemaekers 5.5 - Non riesce a cambiare la rotta).

Calhanoglu 6.5 - In una serata no è uno dei pochi a salvarsi. Prova con i calci piazzati a impensierire Perin e con i suoi tocchi a suggerire per i compagni. Il gol di Calabria nasce da un suo bel lancio.

Leao 5 - Fatica sulla fascia, poco meglio quando impiegato piunta centrale. Quasi manda in gol Hauge ma non basta.

Rebic 5.5 - È il primo giocatore a sperare nel ritorno di Ibrahimovic. La punta centrale non è il suo ruolo e il croato spera il prima possibile di tornare a sinistra. Sbaglia tanto in fase d'appoggio, non si fa quasi mai vedere. Un lampo abbagliante sul quale Perin gli dice di no gli risparmia una bocciatura netta. (Dal 55' Hauge 5.5 - Sfiora il gol del pareggio ma nella sostanza non riesce a dare la scossa).

Allenatore Stefano Pioli 6 - La squadra ormai è ridotta all'osso e chi c'è accusa stanchezza. Poco da incolpargli anche se Leao e Rebic sembrano non riuscire a trovare la giusta collocazione.