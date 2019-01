Genoa-Milan alle 15, Giorgetti: "Decisione presa e resta tale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Calcio e politica: temi caldi, vista la necessità di un intervento delle autorità sulla questione del razzismo imperante nelle nostre curve. Intervistato da Sky Sport 24, ne ha parlato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti. Tra le polemiche, quelle legate allo spostamento di Genoa-Milan alle 15: "Il fatto è che le partite a rischio devono essere giocate alla luce del sole, il problema è che si gioca lunedì, per motivazioni di calendario internazionale. È evidente che giocare di pomeriggio in un giorno lavorativo non sia il massimo. La decisione è presa e rimarrà tale, mi rendo conto che non sia l'ideale. Credo che si debbano valutare le soluzioni organizzative migliori, con un po' di buonsenso queste situazioni si risolvono".

Si crea un cortocircuito tra tifosi, ultras, forze dell'ordine e club, visto anche il principio della responsabilità oggettiva?

"Credo che sia difficile che questo principio esca dal diritto dello sport. Il tema del contrasto da parte delle società ai fenomeni di ultras violenti penso si sia già concretizzato nel fatto che questi scontri non avvengono negli stadi, ma al di fuori. La partita è il pretesto per incontrarsi e scazzottarsi. L'impegno delle società, con la collaborazione delle forze dell'ordine, deve essere quello di isolare questi violenti e evitare che ci sia proselitismo nelle curve".