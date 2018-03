Genoa-Milan, allerta meteo nel capoluogo ligure: gara a rischio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Protezione Civile della regione Liguria ha diramato un'allerta gialla, la seconda in una scala di pericolosità da uno a quattro, per la giornata di domani a partire dalle 20: piogge sparse, rovesci e forti temporali che dovrebbero continuare con la stessa intensità anche domenica, giorno di Genoa-Milan. La partita, prevista a Marassi alle ore 18, diventa quindi a rischio anche se una eventuale allerta verrà diramata solo sabato per capire meglio l'evoluzione meteo: al momento si prevede alta probabilità di temporali forti in parziale attenuazione solo dal pomeriggio a partire da Ponente (quindi Genova compresa) con venti fino a 50-60 km/h. Il Centro Operativo Comunale prenderà una decisione solo domattina come riferisce il nostro inviato Michele Corti. A riportarlo è Premium Sport.