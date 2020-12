Genoa-Milan, formazioni ufficiali: Pioli fa riposare Hernandez. Maran lancia Destro

Di seguito le formazioni ufficiali di Genoa-Milan:

Rolando Maran cambia il tandem offensivo: Shomurodov-Destro sostituiscono Scamacca, che si accomoda in panchina e Pjaca che arretra sulla linea di centrocampo, partendo da sinistra. Criscito e Badelj di rientro, ma non vengono rischiati. Si rivede Ghiglione, gli farà spazio Rovella.

Stefano Pioli tiene a riposo Théo Hernandez ed è questa la notizia più rilevante. Il francese fin qui ha giocato tutte le partite di campionato, non venendo mai sostituito. Spazio al portoghese Dalot che si è disimpegnato bene sulla corsia sinistra in Europa League. Confermato Kalulu al centro della difesa, preferito ancora una volta a Duarte. Seconda panchina per Musacchio dopo la gara con lo Sparta Praga, prima convocazione in questo campionato. Tonali confermato al posto dell'infortunato Bennacer. Castillejo preferito a Saelemaekers. Spazio a Leao dal 1', da capire se sarà lui la prima punta o Rebic.

GENOA (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Pellegrini; Ghiglione, Sturaro, Lerager, Pjaca; Shomurodov, Destro. A disp. Paleari, Zima, Criscito, Scamacca, Behrami, Zajc, Radovanovic, Melegoni, Badelj, Rovella, Dumbravanu, Czyborra. All. Maran.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao. A disp. Tatarusanu, A. Donnarumma, Conti, Hauge, Hernandez, Brahim Diaz, Musacchio, Maldini, Colombo, Krunic, Duarte, Saelemaekers. All. Pioli.

ARBITRO: Orsato di Schio

ASSISTENTI: Carbone-Colarossi

IV UOMO: Guia

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi