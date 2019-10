Genoa-Milan, i voti ai tecnici: Giampaolo reagisce, Andreazzoli sfortunato

© foto di www.imagephotoagency.it

Una partita in cui è successo di tutto, un finale emozionante, che può rappresentare un punto di svolta per la stagione di Marco Giampaolo e del suo Milan. Pepe Reina croce e delizia: una sua papera regala a Schone l'illusorio vantaggio e il primo gol in Serie A, il rigore parato al 92' allo stesso ex centrocampista dell'Ajax lo riabilita e permette ai rossoneri di conquistare tre punti di piramidale importanza. Segnano Theo Hernandez e Kessie, ma la sfida è decisa dai cambi di Giampaolo: Paquetà e Rafael Leao svegliano il solito Milan spento e abulico.

Aurelio Andreazzol 5,5 - Non c'è molto da rimproverare all'ex tecnico dell'Empoli. La sua squadra si lascia preferire agli avversari per gran parte della partita e perde solo a causa degli episodi sfavorevoli. Un'altra sconfitta, adesso si fa dura: cinque punti in sette partite, penultimo posto. Il gioco c'è, ma la situazione è davvero preoccupante. Pesano i tanti errori in difesa: un aspetto su cui si dovrà lavorare, se ce ne sarà occasione.

Marco Giampaolo 6 - Uomo morto che cammina negli spogliatoi di Marassi, al 45'. Poi cambia il volto della squadra con gli ingressi di Rafael Leao e Paquetà: due luci in mezzo a un'altra serata caratterizzata da molte ombre. Su tutte, Krzysztof Piatek: 45' senza un solo squillo, in quello che è stato il suo stadio, e una sostituzione che sa di bocciatura. Il Genoa non porta bene all'attaccante polacco ma si conferma talismano del mister di Bellinzona, che reagisce e torna a respirare. "Mai sanguinare davanti agli squali", ha detto nel post-partita: per fortuna, la ferita del primo tempo si è cicatrizzata in un batter d'occhio.