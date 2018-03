Genoa-Milan, tra campionato e mercato. Bertolacci può tornare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Abbandonata la pista Perin, visto che la firma di Reina è ormai imminente, Milan e Genoa potrebbero rinsaldare il già eccellente rapporto di mercato con un'operazione che avrebbe poco di nuovo e nulla su cui lavorare. Il ritorno di Andrea Bertolacci al Milan, che su di lui investì due anni fa, raccogliendo poco, ma che ha assistito alla sua rinascita in rossoblù quest'anno. Come ricorda Tuttosport, il giocatore qualche settimana fa non escluso il rientro alla base come opzione per il proprio futuro.