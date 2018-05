Genoa, movimenti in mediana: fra conferme e il nuovo che avanza

Dal corrispondente a Genova.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“E' molto importante fare le cose bene dall'inizio”. Parole firmate Davide Ballardini a margine dell'evento Football Leader a Napoli. Il campionato del Genoa è terminato da poco ma la società, insieme al tecnico, è già al lavoro per preparare la nuova stagione. Il primo tassello è un gradito ritorno come quello di Mimmo Criscito che va rinforzare un pacchetto arretrato che già, sotto la guida del tecnico ravennate, è apparso collaudato e poco perforabile quando concentrato. Movimenti interessanti anche per quanto riguarda la zona nevralgica del campo, reparto delicato che potrebbe vedere diversi innesti nel corso della sessione estiva di trattative.

SI LAVORA ALLA CONFERMA DI BERTOLACCI - La conferma potrebbe riguardare Andrea Bertolacci. Il centrocampista romano è tornato lo scorso luglio all'ombra della Lanterna in prestito secco dal Milan. Dopo un inizio di stagione con alti e bassi, il numero 8 rossoblu è stato schierato nel ruolo di centrale in una mediana a cinque mettendo in luce buone prestazioni. Con il termine del campionato il giocatore tornerà in rossonero come da accordi ma Ballardini sembrerebbe averlo messo in cima alla lista dei desideri e non sarebbe da escludere un nuovo colloquio fra le parti per sbloccare la situazione.

STULAC NOME CALDO DA VENEZIA - Il nome “nuovo” invece riguarda Leo Stulac. A dire la verità il centrocampista sloveno è da tempo nelle orbite rossoblu con il dg Giorgio Perinetti che lo ha già avuto nel suo periodo al Venezia. Il ragazzo adesso è impegnato nei playoff con la formazione di Filippo Inzaghi ma non sarebbe da sottovalutare un suo approdo nel massimo campionato a prescindere dall'esito degli spareggi. Regista classe 1994 dotato di un buon tiro dalla distanza, ha realizzato sei reti nelle 21 presenze in cadetteria e chissà che non possa essere lui il rinforzo mirato per la mediana del Genoa.