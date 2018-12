Genoa, Murgita: "Senza ferocia impossibile uscire da questo momento"

Fonte: torinogranata.it

© foto di Federico De Luca

Roberto Murgita, vice-allenatore del Genoa in panchina nella sconfitta contro il Torino a causa della squalifica di Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa al termine del match: "Il Torino ha segnato due gol paradossali. Sull'azione del primo Rincòn non entra pulito, poi Romero commette un’ingenuità, e il secondo è arrivato praticamente a tempo scaduto della prima frazione. La scelta della sostituzione di Piatek è stata dettata dal trovarsi costretti a una partita più di sofferenza. Abbiamo deciso di puntare su Kouamé, l’espulsione di Romulo ci ha condizionato. Nonostante tutto abbiamo provato ad affrontare la gara nel miglior modo possibile: nel secondo tempo, soprattutto nel finale, con un po’ di qualità in più si poteva costruire qualcosa di importante, ma ci è mancato l’ultimo passaggio. Il Torino ha attaccato in ripartenza, noi siamo andati poco alla conclusione rispetto a quello che potevamo fare. Forse non abbiamo recuperato tutte le energie dopo il derby, stare dietro a certi 'animali' come quelli del Torino non era facile. Il gesto di Lapadula (NdR: si parla di un lancio della maglietta in prossimità della panchina)? Non l’ho visto, forse era arrabbiato per il risultato, immagino tenesse a lasciare il segno. Da lui ci aspettiamo ciò che vediamo anche in allenamento: una sorta di rinascita. Gol subiti in due minuti? Siamo nell’imponderabile del calcio, c’è poco da aggiungere. La classifica, se la si guarda, ti fa preoccupare; ma può farti anche capire che senza fame, senza quell’aggressività feroce, non puoi uscirne fuori".