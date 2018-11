Genoa-Napoli, la moviola: gol regolare. Giusto non assegnare il rigore

© foto di Federico Gaetano

La direzione di Genoa-Napoli non è stata certamente impeccabile, complici anche le disastrate condizioni del terreno di gioco, ma l'arbitro Rosario Abisso può considerarsi tutto sommato promosso. E' quanto emerge dalla moviola dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Partita che le condizioni del terreno hanno reso molto più complicata. Gli episodi più controversi tutti nella ripresa, dopo l’interruzione per la pioggia. Al 15’ Bessa frana su Allan al limite dell’area, ma Abisso non interviene. Al 32’ Bessa protesta per un fallo fischiato da Abisso e viene ammonito: aveva ragione l’arbitro. Cinque minuti dopo il giocatore del Genoa rischia grosso per un intervento al limite. Al 41’ il 2-1 del Napoli è regolare: Mario Rui calcia una punizione da sinistra, Biraschi interviene in modo scomposto e mette il pallone alle spalle del suo portiere: non c’è spinta irregolare di Albiol, gol da convalidare. E il Var Di Bello rapidamente conferma. Criscito viene ammonito per proteste. Al 47’ cross di Bessa e contrasto aereo tra Mazzitelli e Mario Rui: genoano a terra, il pubblico protesta, ma non ci sono gli estremi per il rigore. Abisso anche in questo caso sceglie bene".