Genoa, nel segno di Favilli: doppietta dell'attaccante nel test contro un ottimo Carpi

Termina con un successo di misura la prima uscita stagione del Genoa di Rolando Maran. I rossoblu hanno superato 2-1 un ottimo Carpi sul campo della "Sciorba" nel capoluogo ligure. Il tecnico friulano si affida ad un 3-5-2 con Perin fra i pali, Biraschi e Zapata in difesa insieme al rientrante Radovanovic, reduce da un infortunio al crociato che lo ha tenuto fuori dal campo nella seconda parte di stagione scorsa. A centrocampo spazio a Behrami, Schone e Lerager con Ghiglione e Ankersen al lati e la coppia formata da Asencio e Favilli in avanti. Risponde la squadra di Pochesci con Pozzi in porta, difesa a tre con Sabotic, Venturi e Varoli in difesa. A centrocampo Fofana e Niccolò Marcellusi con Danovaro e Lomolino sulle corsie. In attacco Biasci e Carletti con Maurizi sulla trequarti.

La sblocca Favilli - Il primo pericolo per la porta di Pozzi arriva con un cross di Ghiglione dalla corsia di destra per lo stacco di testa di Lerager, anticipato all’ultimo istante. Al 20’ Schone pennella su un corner per la testa di Zapata. Il pallone si impenna e viene bloccato da Pozzi in uscita. La formazione emiliana gioca con personalità e pochi istanti più tardi Biasci si libera al tiro ma il pallone termina alto sopra la traversa. Biancorossi ancora pericolosi con Biasci che pesca nello spazio sulla destra Danovaro, il suo traversone è per Lomolino che calcia al volo mettendo alto di un soffio. Poco dopo la mezzora Lerager scarica su Ghiglione che effettua un cross basso per Favilli ma la deviazione del numero 9 rossoblu si infrange sulla traversa. Il gol però è nell’aria e arriva proprio grazie al centravanti ex Juve, abile a raccogliere un invito di Biraschi e a depositare il pallone nella porta sguarnita.

Ancora Favlli, poi Fofana - In avvio di ripresa il Carpi parte con più decisione e sfiora il pareggio con Sing che in mischia, in seguito ad un calcio da fermo, colpisce la traversa. Al 20’ Sing atterra in area di rigore un Favilli in forma smagliante: il direttore di gara non ha dubbi e assegna la massima punizione per i rossoblu. Dal dischetto lo stesso attaccante non sbaglia e firma il raddoppio. I ragazzi di Pochesci non ci stanno e con Fofana accorciano le distanze: il centrocampista biancorosso riceve una sponda di un compagno e con una conclusione dalla distanza trafigge Perin. Nel finale il Carpi va vicino al pareggio con Simone ma il neo entrato colpisce il pallone troppo sotto spedendo alto.