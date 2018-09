Genoa, nessun dubbio in porta: col Bologna gioca Marchetti

L'ipotesi di una titolarità di Ionut Radu nella prossima sfida del Genoa contro il Bologna non sussiste stando a quanto riferisce Tuttosport: in questo momento la fiducia è tutta con Marchetti, anche perché l'albanese non si è allenato a Pegli neanche per un giorno causa impegni con la selezione nazionale, che ha sfidato il Portogallo e domani giocherà contro la Bosnia. Al contrario, l'italiano sempre a disposizione di Ballardini e ha lavorato duro.