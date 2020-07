Genoa, Nicola: "Accantoniamo questa partita, ci giocheremo tutto nell'ultima sfida"

Davide Nicola, allenatore del Genoa è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la brutta sconfitta contro il Sassuolo: "Oggi dal punto di vista emotivo abbiamo perso tutto. Non siamo riusciti a venir fuori a livello emotivo, il campo non ha mai scuse. Mi dispiace per la gente, accantoniamo questa partita: ce la giocheremo all'ultima".

Cosa è successo al momento dell'espulsione?

"L'arbitro ha sentito qualcosa che non gli tornava, la regola è chiara: io sono responsabile ed è giusto che abbia pagato io. Mi dispiace perché cerco di fare attenzione a queste cose. Potremmo fare mille discorsi, io guardo la regola ed è chiara. È andata così, lo accetto. Mi dispiace, ma non mi importa. Abbiamo visto tutti, l'aspetto emotivo in determinati momenti conta".

Quanto è pericoloso il Verona di Juric?

"Ho grande rispetto per gli avversari, ma contiamo noi e la nostra determinazione. È chiaro che arrivi ad un certo punto per giocarti le cose importanti. Bisogna avere il coraggio di giocare quello che ci meritiamo, ovviamente per quello che abbiamo fatto".

Come si preparano queste partite?

"In questo momento non ci sono alternative. È giusto essere nervosi con noi stessi, abbiamo preparato tanto questo momento. Non deve succedere un'altra volta, dobbiamo mettere tutto e di più. Ci vuole molto a costruire e poco a distruggere, abbiamo imparato un'altra cosa".