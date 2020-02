vedi letture

Genoa, Nicola aspetta la Lazio: "Contro di loro servirà qualcosa di più"

Il tecnico del Genoa, Davide Nicola, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio, parlando così in particolare degli avversari: "Come si ferma la Lazio? Non ho la sfera di cristallo. Siamo concentrati su cosa vogliamo fare noi, questo è l'unico modo che abbiamo. Io parto dal presupposto che è importante sapere quello che vuoi fare. L'identità è riconosciuta dalla società e siamo riusciti a dimostrare che abbiamo passione per il lavoro che stiamo facendo e, come detto prima, sono virtù che noi dobbiamo mettere in campo. Contro di loro servirà qualcosa di più. Abbiamo affrontato partite di difficoltà crescente e affrontiamo una squadra in cui servirà qualcosa in più".