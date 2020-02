vedi letture

Genoa, Nicola aspetta la Lazio: "Sarà uno stress-test, ossia la prova più ardua possibile"

"Quello con la Lazio è uno stress-test: ossia la prova più ardua possibile per valutare dove possiamo arrivare e di quanto dobbiamo ancora crescere". Parla così Davide Nicola, tecnico del Genoa, nell'intervista a La Gazzetta dello Sport in merito al prossimo avversario in campionato: "Non è un problema ma un’opportunità".

Preparando le partite quanto si preoccupa degli avversari? "Me ne occupo, non me ne preoccupo. Cerco di limitare i loro punti di forza e di capire come possiamo colpire. Prepariamo i giocatori ad affrontare le costanti di gioco, le situazioni che si ripetono più spesso".