Genoa, Nicola batte Andreazzoli e Motta. E Pandev migliora sé stesso

A 36 anni Goran Pandev sta vivendo una delle migliori stagioni della sua carriera, a dispetto di un campionato fra i più complicati del Genoa dell'era Preziosi. Mai, dal 2007 a oggi i rossoblù rischiano così tanto di retrocedere. E la situazione potrebbe già essere compromessa senza il macedone. La rete segnata oggi contro il Cagliari ha regalato al Grifone un successo che mancava dal 5 gennaio: sempre a Marassi, contro il Sassuolo. Partita terminata 2-1 e decisa ancora una volta da Pandev con un guizzo a quattro minuti dalla fine.

Con oggi sono sei le reti in campionato, mai aveva segnato così tanto con la maglia del Genoa. Il suo ritorno in Italia nel 2015 sembrava destinato ad essere una parabola inesorabilmente discendente: arrivava da una stagione disastrosa al Galatasaray e il primo anno in rossoblù ha recitato 15 gettoni di presenza e zero reti. Paradossale, in un club che stravolge la propria rosa ogni sei mesi, come l'attaccante sia sempre rimasto al suo posto, migliorando il suo rendimento e divenendo giocatore indispensabile. A 36 anni va gestito e non può essere sempre titolare. Ma quando entra sa spaccare la partita.

L'obiettivo principale, quello di salvare il Grifone, è ampiamente alla portata con la quota salvezza distante solo tre punti. E magari, ora che siamo a sei reti, arrivare in doppia cifra. L'ultima volta avvenne in maglia Lazio, stagione 2007-08. Un giocatore fondamentale per Davide Nicola, il cui apporto sta dando i suoi frutti da quando si è seduto sulla panchina rossoblù: 8 punti in 6 partite. Uno score già migliore di Thiago Motta, che in 9 partite si fermò appena a 6; e di Andreazzoli con 5 punti in 8 gare.