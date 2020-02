vedi letture

Genoa, Nicola: "Bologna competitivo ma noi vogliamo crescere ancora"

Conferenza stampa della vigilia in casa Genoa per il tecnico del Grifone Davide Nicola. Al centro delle attenzioni anche il momento del Bologna prossimo avversario: "Mi aspetto un Bologna competitivo ma anche la voglia nostra di migliorare. Sono le stesse consapevolezze che dobbiamo mettere in campo a Bologna. Siamo una condizione di classifica che ci mette in condizione di accelerare".