Genoa, Nicola: "Ci vuole molto a costruire e poco a distruggere. Con l'Hellas serve coraggio"

vedi letture

Nel corso dell'intervento a Sky Sport dopo il clamoroso ko contro il Sassuolo, il tecnico del Genoa Davide Nicola ha parlato anche della sfida salvezza all'ultima giornata contro il Verona di Ivan Juric, grande ex proprio del Grifone: "Ho grande rispetto per gli avversari, ma contiamo noi e la nostra determinazione. È chiaro che arrivi ad un certo punto per giocarti le cose importanti. Bisogna avere il coraggio di giocarci ciò che ci meritiamo, ovviamente per quello che abbiamo fatto".

Come si preparano queste partite?

"In questo momento non ci sono alternative. È giusto essere nervosi con noi stessi, abbiamo lavorato tanto per questo momento. Una cosa del genere non deve succedere un'altra volta, dobbiamo mettere in campo di tutto e di più. Ci vuole molto a costruire e poco a distruggere, abbiamo imparato un'altra cosa".