Genoa, Nicola: "Difficile da spiegare il ko col Toro. Vogliamo salvarci con tutte le forze"

vedi letture

Il sito ufficiale del Genoa riporta le parole del tecnico Davide Nicola, dopo il pesante ko contro il Torino: “Sappiamo quale sia la nostra realtà: lottare sino alla fine. Il risultato non rispetta l’andamento. Eravamo venuti qui per vincere la partita, adesso è difficile da spiegare. La rabbia per questa sconfitta deve trasformarsi in benzina. Noi vogliamo raggiungere la salvezza con tutte le nostre forze. La nostra è una rosa valida, certo dobbiamo migliorare su certi atteggiamenti e mentalità. Ho un rapporto schietto con i miei giocatori, i problemi arrivano da lontano e dobbiamo porre rimedio nel tempo che resta. Ci sono delle situazioni in cui serve essere più attenti, concentrati, cinici e determinati. Abbiamo giocatori qualitativi per giocare un certo tipo di calcio, eravamo venuti qui per dire la nostra. Tengo il buono e scarto quello che non è andato. Dobbiamo cercare di fare di più”.