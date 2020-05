Genoa, Nicola dipende dai risultati. Se si salva è certamente confermato

La situazione del Genoa è molto migliorata nelle ultime settimane, in particolare dalla chiusura del mercato di gennaio in poi. Preziosi ha compiuto degli sforzi importanti per allestire una squadra in grado di salvarsi senza particolari patemi d’animo, ma il merito è anche di Davide Nicola, bravo a impostare un undici attento, accorto, ma che ha anche rivitalizzato giocatori che fino a quel momento non stavano dando il massimo. Un nome in particolare è quello di Antonio Sanabria, colpo di mercato dell’anno scorso dal Betis Siviglia e finito in panchina nelle settimane prima dell’approdo di Nicola. Nell’ultima sfida, pur non segnando, è stato uno dei migliori in campo. Nove punti nelle ultime quattro gare - solo una sconfitta contro la Lazio - per riportare il Grifone a un ricompattarsi con il treno della salvezza.

iL FUTURO - Come tutti gli allenatori è appeso al filo dei risultati, sembrava però che la sua squadra fosse molto motivata, oltre che ben calata nella parte di chi deve battagliare per salvarsi, pur sapendo di avere una marcia in più nei singoli. Nicola se si dovesse salvare rimarrà quasi certamente al Genoa. Le probabilità quindi per ora sono poco più che la metà, anche perché oltre ai risultati sportivi bisogna parametrare anche l’eventuale intemperanza del patron Preziosi che, in più di qualche circostanza, ha fatto compiere dei passi falsi in particolari momenti della sua storia al Genoa.

