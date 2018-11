Genoa, Nicola e Prandelli nell'ombra di Juric

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa chiede a Ivan Juric un cambio di passo immediato rispetto alle ultime sconfitte perché è vero che con le big si può perdere, ma senza essere travolti. L'atteggiamento della squadra non è piaciuto a nessuno e nonostante la classifica sia ancora abbastanza rassicurante, Preziosi non si farà trovare impreparato nel caso in cui le cose dovessero precipitare. Si fanno già gli eventuali nomi dei successori, ovvero Davide Nicola e Cesare Prandelli. Entrambi erano stati presi in considerazione per la successione di Ballardini e rimangono tutt'ora in corsa nel caso in cui Juric dovesse saltare. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.