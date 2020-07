Genoa, Nicola: "Fondamentale il contributo di tutti. Jagiello un esempio da seguire"

Alla vigilia del derby contro la Sampdoria, il tecnico del Genoa, Davide Nicola, ha parlato anche dei suoi giocatori rispondendo a una domanda sul contributo che si aspetta da parte di tutti: "È fondamentale. Sennò si parla di gruppo tanto per dire. In realtà non c'è un giocatore che io ho allenato qui che non considero importante o che non avessi pensato anche in tempi non sospetto che possa diventare importante. È il caso di Jagiello. È la dimostrazione di un giocatore che si allena con dedizione, che crede in se stesso e che aspetta il suo momento. Quando poi se lo prende è gratificante non solo per lui, ma anche per l'allenatore e per il gruppo che vede che può contare su altre risorse".

