Genoa, Nicola: "Guardiamo solo a noi, Masiello e Soumaoro valori aggiunti"

Il tecnico del Genoa Davide Nicola si è presentato ai microfoni di Sky per commentare il successo per 3-0 conquistato sul campo del Bologna: “Nessuno può scappare da nessuno, è questa la bellezza del campionato: siamo contenti per aver dato continuità, ma siamo ancora terzultimi. Dobbiamo uscire da questa situazione di classifica”. Sul suo impatto al Genoa: “E’ due mesi che sono qua, abbiamo agito su alcune priorità e abbiamo cercato consapevolezza sulle cose positive. Dobbiamo ancora migliorare, ma fare risultati è utile per dare quelle convinzioni per lavorare serenamente. C’è ancora tanta strada, tanti chilometri da fare”. L’attacco è tornato a segnare, la difesa è solida: “La strada giusta è quella di avere un equilibrio: alcune volte siamo riusciti a controllare il gioco, ora lo facciamo a sprazzi. Dobbiamo migliorare sulla fluidità dei movimenti, a volte siamo ancora un po’ impacciati. Il primo gol è arrivato da palla inattiva, sono contento anche per questo motivo”. C’è stato un calo a inizio ripresa: “E’ vero, ci siamo abbassati troppo per cinque minuti. Volevamo tenere alto il baricentro, ma vanno dati i meriti al Bologna che ha grande qualità. Non è facile concedere una sola occasione a una squadra come quella di Mihajlovic. Poi siamo tornati alti e abbiamo controllato il gioco: magari non ci sembra vero di essere in vantaggio di tre gol a Bologna, deve diventare una consapevolezza. La voglia che abbiamo deve essere la nostra strada”. A gennaio sono arrivato Masiello e Soumaoro, i risultati si vedono: “Questo gruppo ha qualità morali e tecniche, volevamo aumentare la competizione all’interno del gruppo. Soumaoro si è integrato fin da subito, ha sempre dimostrato di essere un giocatore di livello: era capitano del Lille non per caso. Masiello lo si conosceva già per ciò che ha fatto a Bergamo, ci ha permesso di essere più aggressivi e di ripartire subito. Noi vogliamo difenderci per meno tempo possibile, dobbiamo cercare di recuperare subito il pallone per ripartire”. Qual è la quota salvezza? “Devono ancora giocare tutte domani, non ne ho idea. Non posso controllarla io e non mi interessa, la nostra idea è quella di controllare il nostro percorso e non quello degli altri. Concentriamoci soltanto su di noi”.