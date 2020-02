vedi letture

Genoa, Nicola: "Iago Falque sta lavorando con dedizione. Schone? L'ho visto grintoso"

Il tecnico del Genoa, Davide Nicola, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio, parlando così in particolare di alcuni singoli: "Come sta Iago Falque? Sta lavorando in maniera molto importante con una dedizione particolare. Questo mi ha fatto molto piacere perché i grandi talenti sono tali perché hanno una mentalità importante. Ci sono delle idee riguardo a questo ma le contingenze in alcune gare, con i cambi forzati, mi hanno portato a fare altre scelte".

Come sta Schone? "Si è allenato come si sono allenati altri giocatori. Abbiamo avuto delle situazioni in settimana in cui abbiamo avuto determinate accortezze ma la grinta che ho visto in settimana mi piace".