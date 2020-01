© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Davide Nicola, tecnico del Genoa, ha commentato a Radio Rai la vittoria di oggi contro il Sassuolo: “Ho visto uno spirito da squadra, la voglia che mi hanno dimostrato in questi giorni di potersi applicare nei pochi concetti che ho chiesto loro. Ho visto una squadra che ha un’identità precisa. L’arbitraggio? Io credo di aver dimostrato che non mi concentro su cose che non posso controllare, alla fine forse crea anche degli alibi ai miei giocatori. Io posso dire solo che non è stato chiamato l’intervento del VAR, quindi per loro un tocco c’è stato”.