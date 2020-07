Genoa, Nicola: "La squadra sa cosa vuole: lotteremo fino alla fine per la salvezza"

Davide Nicola, tecnico del Genoa, ha commentato al sito ufficiale il pareggio conquistato in rimonta contro l'Udinese: "Conosco l’Udinese e sapevo che non sarebbe stata facile. Abbiamo dimostrato ancora una volta grande carattere, sappiamo che c’è da lottare fino alla fine ed è quello che vogliamo fare. Era una gara importante per entrambe le squadre, ma non credo nei match da dentro o fuori, abbiamo a disposizione otto partite e ricerchiamo la continuità. Saremo impegnati fino all’ultima. Dobbiamo avere la consapevolezza che da ultimi siamo arrivati qui, grazie al lavoro e alla voglia di lottare con il giusto atteggiamento. Io so di avere a disposizione un gruppo di uomini che sanno cosa vogliono".