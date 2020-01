Davide Nicola, tecnico del Genoa, nella sua conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Fiorentina, ha parlato anche di Andrea Masiello, obiettivo di mercato dei rossoblù per questo gennaio: "In ogni caso è molto chiaro quanto ci diciamo con la società. Io sono chiaro con le richieste, questa squadra è costruita per giocare in un modo e secondo me va migliorato quanto si era già iniziato. Stiamo operando per consolidare il reparto difensivo perché secondo me c'è bisogno di alternative".

