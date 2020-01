© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Torino, l'allenatore del Genoa Davide Nicola ha ribadito che con l'arrivo di Mattia Perin le gerarchie tra i pali rossoblù sono cambiate e che Radu non sarà più titolare: "Io non faccio come tanti allenatori: sono due competizioni differenti. Io la mia gerarchia l'ho stabilita. Conoscevo Mattia Perin e mi sembra logico che un allenatore parta dalle certezze. Perin è un portiere importantissimo come Radu. Le competizioni sono diverse e Radu è un portiere importante”.

Per Radu si fa largo un immediato ritorno all'Inter per poi valutare il da farsi col club nerazzurro.