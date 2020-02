vedi letture

Genoa, Nicola: "Scontri diretti importanti. Pensiamo a una gara alla volta"

Il tecnico del Genoa, Davide Nicola, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Siamo terzultimi, è vero, e l'idea dell'ultimo mini ciclo di partite ci ha fatto capire che dobbiamo entrare in campo con idee e voglia di vincere. Abbiamo esigenza e voglia di uscire dalle ultime tre in classifica".

Gli scontri diretti saranno fondamentali?

"In qualche modo permettono a una squadra di fare un salto in avanti in classifica ma dobbiamo pensare a una partita alla volta".

Sarà un Genoa in emergenza contro il Bologna?

"Tutta la squadra deve essere consapevole che non giocheranno mai gli stessi undici. Un giocatore deve sempre sentirsi utile. Ci sono momenti un cui uno viene chiamato poco in causa ma poi arriva il suo momento. Per questo è importante allenarsi sempre al meglio".

La quota salvezza sarà a 33 punti?

"Non guardo niente di tutto questo, ci sono tantissime partite da giocare e non possiamo certo fare calcoli adesso. Mancano ancora così tanto dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro senza pensare ad altro. Solo con gli allenamenti si arriva alle vittorie. Pensiamo tutti nello stesso modo, questa è l'unica via da seguire".