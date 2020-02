Genoa, Nicola: "Siamo un po' schiavi di quello che accade sugli altri campi"

© foto di Federico De Luca

Dopo la vittoria conquistata contro il Cagliari, il tecnico del Genoa Davide Nicola è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "E' stata una gara tosta, sapevamo di affrontare un Cagliari ben messo in campo, una squadra con personalità e qualità e i complimenti vanno a Maran. Rispetto all'Atalanta siamo stati solo a tratti padroni del gioco. Siamo ancora un po' schiavi di ciò che accade sugli altri campi, appena arriva un risultato subiamo l'effetto emotivo, ho detto ai ragazzi di guardare a noi stessi perché giocando in questo modo possiamo toglierci soddisfazioni. Nel finale potevamo rischiare di pareggiare ma abbiamo avuto 3-4 occasioni per fare il 2-0 e dobbiamo imparare a sfruttare queste occasioni qua. Questa per me è la sesta gara e abbiamo fatto già un buon bottino di punti, i risultati sono fondamentali e danno la possibilità di credere in ciò che si fa ma noi dobbiamo avere un'identità chiara per esprimerci allo stesso modo contro ogni avversario. Dobbiamo sapere soffrire da squadra e oggi siamo stati bravi in questo".