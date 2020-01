© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Davide Nicola, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita pareggiata sul campo della Fiorentina. Spazio anche al mercato, soprattutto ad eventuali rinforzi in avanti: "Io ho quattro punte centrali e due mezze punte. Sto cercando di tenere tutti motivati e utili alla causa. Se lo comprendono, possono determinare anche giocando meno. Con la società stiamo valutando come alzare la qualità della rosa, rispetto a giocatori che hanno anche la voglia di giocare altrove. Valuteremo dove c'è abbondanza e in altri dove non c'è. Vogliamo migliorarci per aumentare la competizione e avere un paio di giocatori per ruolo".